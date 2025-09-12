Plus de 7000 acteurs musicaux à Cotonou du 10 au 15 novembre

La 2e édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (SIMA) aura lieu à Cotonou, la capitale économique du Bénin du 10 au 15 novembre 2025. Plus de 7000 participants sont attendus cette 2e édition soutenue par le ministère du tourisme, de la culture et des arts à travers l’Agence Bénin tourisme.

« Du potentiel aux preuves : faire rayonner et financer les musiques d’Afrique francophone », c’est la thématique au cœur de la seconde édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone qui aura lieu à Cotonou, du 10 au 15 novembre 2025. Les organisateurs ont annoncé l’évènement à travers un communiqué de presse publié ce jeudi 11 septembre 2025.

Cette seconde édition du SIMA selon le communiqué, se déploiera sur 6 jours avec un format inédit : une résidence artistique immersive les 10, 11 et 12 novembre, un salon professionnel les 13 et 14 novembre, et un grand concert le 15 novembre. « Ce programme permettra de croiser réflexion et création, en réunissant professionnels et grand public autour de thématiques clés telles que le financement de l’industrie musicale en Afrique, la propriété intellectuelle, l’importance de la data, le marché du live, ainsi que les nouveaux modèles de coopération et d’export », lit-on dans le communiqué.

Le Bénin, hub des industries culturelles et créatives

Le choix porté sur le Bénin pour abriter la seconde édition du SIMA selon les organisateurs, n’est pas anodin. En accueillant le SIMA, le pays affirme son positionnement croissant comme hub des industries culturelles et créatives (ICC) sur le continent. Depuis plusieurs années, le Bénin s’impose comme un acteur majeur du secteur grâce à des initiatives de rayonnement international, la valorisation de son patrimoine et le développement de projets structurants qui font de la culture un véritable levier de soft power et d’intégration régionale. Depuis 2016, le Bénin a placé le tourisme au cœur de sa stratégie de développement économique et social, le considérant comme un levier majeur pour stimuler la croissance et créer des opportunités durables et l’accueil du SIMA vient renforcer le segment MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) développé par l’Agence Bénin Tourisme, consolidant ainsi la place du pays comme destination incontournable pour les événements professionnels et culturels.

« Le SIMA illustre parfaitement la vision du Bénin : faire du tourisme et de la culture des leviers stratégiques de développement économique et social. En accueillant cet événement, nous renforçons notre segment MICE, créons des opportunités de rencontres professionnelles et de partenariats internationaux, tout en valorisant la richesse artistique de notre pays. », a déclaré Sindé Chekete, Directeur Général de Bénin Tourisme.

Outre les professionnels de la musique, cette édition de SIMA destinée à célébrer la musique comme un patrimoine vivant et partagé, est ouverte aux mélomanes et au grand public. Elle va s’achever par une grande scène musicale, véritable vitrine des talents francophones, ouverte au grand public, informent les organisateurs.

F. A. A.

12 septembre 2025 par ,