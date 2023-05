Plus de 700 terroristes de 9 pays en prison au Bénin

Des précisions ont été données, vendredi 19 mai 2023, sur le nombre de personnes détenues au Bénin pour des faits liés au terrorisme.

On dénombre plus de 700 terroristes en détention au Bénin. Ces hors-la-loi sont des ressortissants de 9 pays dont le Bénin, le Niger, le Burkina et le Nigéria. Ces précisions ont été données, vendredi 19 mai 2023, par le président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), Cyriaque Dossa, lors d’une conférence à la chaire Unesco de l’Université d’Abomey-Calavi.

La conférence publique sur le thème « Justice et extrémisme violent tendant au terrorisme », s’est tenue devant un parterre d’invités.

