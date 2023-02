Plus de 70 Milliards F pour aménager Fidjrossè Plage et Togbin

Le gouvernement du président Patrice Talon a lancé la réalisation de deux projets d’aménagement de la berge maritime ouest de Cotonou. Les projets ont été présentés, vendredi 10 février 2023, aux propriétaires et tenanciers se trouvant le long du périmètre de la plage de Fidjrossè.

Démarrage imminent du Projet d’aménagement de la plage entre Marie Stella et Adounko et des Projets du périmètre Nord à Adounko.

Les travaux seront exécutés par les entreprises ITB Hi Tech et Sogea Satom.

Les deux projets visent la viabilisation complète de la plage entre Marie Stella et du périmètre Nord à Adounko.

Plusieurs infrastructures (un hôpital moderne, un boulodrome, un lycée technique moderne) seront réalisées dans la zone.

Une piste cyclable, une promenade piétone, kiosques, parking, etc. des aménagements sont prévus sur une section de la nouvelle route des pêches ainsi que d’autres infrastructures de loisirs.

Ceci pour un montant global de 70 milliards FCFA.

M. M.

13 février 2023 par ,