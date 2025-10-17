Près de 650 000 tonnes de coton-graine attendues pour 2025-2026

La campagne de commercialisation du coton graine pour la saison 2025-2026 a été lancée, ce vendredi 17 octobre 2025, sur le site de l’usine d’égrenage à N’Dali. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman, du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, du président de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) et de nombreux producteurs, venus de différentes régions du pays.

Le top est lancé pour la commercialisation du coton graine 2025-2026 à N’Dali. A cette cérémonie, le président de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC), Eustache Kotingan, a présenté les grandes orientations et les ambitions de la filière pour la saison. Selon lui, les prévisions de récolte s’élèvent à plus de 647 000 tonnes de coton graine. Au titre de la campagne 2024-2025, le Bénin a produit 637 063,51 tonnes de coton graine.

Afin d’accompagner les producteurs dans la réussite de la nouvelle campagne, plus de 3 milliards de FCFA seront débloqués pour soutenir les opérations. Les fonds seront mis à la disposition des bénéficiaires dès la semaine prochaine.

Le président de l’AIC a lancé un appel à la vigilance et à la discipline. Il a exhorté les producteurs à veiller à la récolte à temps et à lutter contre la sortie frauduleuse du coton, un phénomène qui menace la compétitivité et la transparence de la filière.

La campagne 2025-2026 s’annonce décisive dans la consolidation des performances du Bénin, premier producteur de coton en Afrique de l’Ouest depuis plusieurs années.

A.A.A

