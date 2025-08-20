mercredi, 20 août 2025 -

Lutte contre la cybercriminalité à Abomey-Calavi

Plus de 500 cartes SIM saisies chez un cybercriminel




La Police républicaine a interpellé à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, deux présumés cybercriminels dans la journée du mardi 19 août dernier. 527 cartes SIM ont été saisies après la perquisition du domicile d’un des mis en cause.

La Police ne baisse pas les bras dans ses efforts de lutte contre la cybercriminalité. Sur la base des « informations persistantes » qui lui sont parvenues, elle a procédé à l’interpellation de deux présumés cybercriminels à Ouèdo, mardi 19 août 2025. Il s’agirait selon une publication de la Police, d’un groupe de jeunes qui s’adonnait activement à des activités frauduleuses sur internet, exploitant des failles numériques pour escroquer ses victimes.

La perquisition menée au domicile du premier suspect selon la Police, a permis la saisie d’un important matériel, notamment 527 cartes SIM MTN, 67 plaquettes de cartes SIM, 03 téléphones Android, 05 téléphones à touches, 01 appareil d’enregistrement de cartes SIM MTN, 01 carte Visa et 01 carte d’identité.
La perquisition au domicile du second suspect selon la Police, s’est révélée infructueuse. Toutefois, confronté aux preuves accablantes, ce dernier a reconnu les faits.
Les deux prévenus seront transférés au Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) pour des enquêtes plus approfondies afin de remonter la chaîne du réseau criminel et identifier d’éventuels autres complices.

F. A. A.

20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




