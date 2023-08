Plus de 500 athlètes en compétition à Cotonou

Le Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou a ouvert ses portes pour accueillir les Championnats nationaux de Badminton depuis hier samedi 19 Août 2023. La compétition est prévue pour durer 48 heures.

Depuis hier, les sportifs en provenance de divers clubs à travers tout le Bénin s’affrontent avec ardeur pour conquérir les titres de champion dans les catégories de Simple Dame, Simple Homme, Double Dame, Double Homme et Double Mixte. Les championnats nationaux de Para Badminton et de Badminton enregistrent une participation de plus de 500 athlètes para-badistes et badistes selon les dernières statistiques.

Ce sont des championnats qui offrent une opportunité aux près de cent officiels techniques et autres techniciens invités par la Fédération de mettre en avant leurs compétences.

J.S

20 août 2023 par ,