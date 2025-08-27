Plus de 40 postes ouverts dans plusieurs domaines

Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) a lancé, ce 27 août, un recrutement de plus de 40 postes dans divers secteurs.

Les profils recherchés sont nombreux. Le domaine commercial est bien représenté avec des assistants en études marketing (03), des chargés de prospection (05), des community managers (03) et des superviseurs des forces de vente (02).

L’informatique concentre la majorité des offres. PSIE recrute notamment des développeurs (02), des ingénieurs de production (03), des ingénieurs d’exploitation (05), des intégrateurs d’exploitation (02), des techniciens systèmes (02) et un opérateur informatique (01).

D’autres profils spécialisés sont également attendus, comme des experts en planification de projets (02), un ingénieur chef de chaîne de production (01), un ingénieur d’études BTP (01) et des responsables des marchés publics (02).

Le recrutement concerne aussi l’administration. Des postes sont disponibles pour secrétaires administratifs, commerciaux et de direction.

Les candidatures se font directement en ligne via le lien : https://cutt.ly/FVZDlF8

M. M.

