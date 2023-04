Plus de 40 personnes grugées lors d’une transaction foncière

A Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, plus acquéreurs de parcelles ont été arnaqués par une agence immobilière. Le responsable de ladite agence, le nommé S.S. a comparu mardi 11 avril 2023 au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Le procès est renvoyé au 25 avril prochain. Selon une victime, qui a narré le mode opératoire du sieur S.S., ils sont un peu plus d’une quarantaine de victimes. Parmi elles, plusieurs résident à l’extérieur.

Créer une agence immobilière, miroiter des offres au public via divers canaux, et disparaître après avoir encaissé les avances, c’est le mode opératoire du sieur S.S., promoteur d’agence immobilière. Après une première tentative soldée par sa condamnation en 2020, il crée la ‘’La maison de luxe’’, une autre agence immobilière sise à Atrokpocodji, en face du séminaire et parvient à gruger un peu plus de 40 acquéreurs de parcelles.

Parmi ses victimes, dame R.D., béninoise résident à l’étranger, et en quête de parcelles pour ses enfants, tombe dans son piège. Informée des offres de l’agence via les ondes de l’ORTB, elle entreprit les démarches pour l’acquisition de parcelles.

Le promoteur de ‘’La maison de luxe’’ pour rassurer ses clients, leur aurait déclaré que le domaine mis en vente à l’époque, appartiendrait à Ogouma Ifèdé Simon, un ancien préfet du département de l’atlantique.

Dame R.D. par le biais d’un parent en qui elle a confiance, a payé la somme de 02 millions de francs CFA à raison de 500.000 FCFA chaque mois, de septembre à décembre 2021. En plus de cette somme, la dame dans ses déclarations affirme avoir payé 165.000 FCFA sur un total de plus de 300.000 FCFA pour l’établissement des papiers des parcelles.

A cette étape du processus d’acquisition de parcelles, le sieur S.S. lui propose son notaire. Une proposition que dame R.D. rejette et exige que les documents soient établis par son notaire à elle. Après ces échanges, elle n’aura plus des nouvelles de ce promoteur d’agence. Le sieur S.S. la bloque et coupe tout contact avec elle. Dans les locaux de l’agence aussi, difficile de le retrouver. Suite aux plaintes successives des victimes, il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Le mis en cause d’après les victimes, est un récidiviste. Il avait arnaqué plusieurs acquéreurs par le truchement d’une agence immobilière qu’il avait créée à Fifadji, dans la ville de Cotonou en 2017. Condamné à une peine de 18 mois, il recouvre sa liberté, et sans avoir remboursé ses premières victimes, il ouvre devant le séminaire d’Atrokpocodji dans l’arrondissement de Godomey, ‘’La maison de luxe’’, où il fait encore d’autres victimes dont elle fait partie raconte dame R.D.. Son mode opératoire consiste à « disparaître au moment d’établir les papiers ».

A la croire, le sieur S.S. opère en complicité avec plusieurs personnes dont quelques membres de sa famille notamment une de ses sœurs, ses deux épouses, sa maman et un certain M. Bouraïma, qu’elles souhaitent que le tribunal écourte.

Depuis la prison, ce responsable d’agence immobilière confient les victimes, « narguent les gens ». En tant que détenu gardé par un policier, il aurait même en sa possession au tribunal lors de l’audience un téléphone portable. Fait qui surprend dame R. D. « Depuis la prison, il appelle les gens moi même je l’ai vu au tribunal de Calavi, il avait le téléphone comme ça, il téléphonait, il nous narguait. Et je dis mais la personne qui est arrêtée, qui n’est plus libre de ses mouvements peut téléphoner ? Et le policier qui l’avait amené a dit, oui il cherche votre non... », a raconté dame R.D.

Le juge après l’audience du mardi 11, a renvoyé le procès au 25 avril prochain.

