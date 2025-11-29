samedi, 29 novembre 2025 -

Projet de Budget de l’Etat

Plus de 40 milliards FCFA pour l’appareil judiciaire en 2026




Les crédits alloués au ministère de la justice et de la législation au titre de l’année 2026 s’élèvent à 43 233 695 932 FCFA, contre 37 655 467 244 FCFA en 2025, soit une augmentation de 14,81%.

A l’instar de ses collègues ministres, Yvon Détchénou, ministre de la justice et de la législation a défendu devant les députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le budget de son département ministériel pour le compte de l’année 2026. Au terme de l’exercice, il a obtenu la caution de la représentation nationale pour une enveloppe de 43 233 695 932 FCFA.
Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 30 406 597 709 FCFA, soit une hausse de 12,05% par rapport à 2025. Les dépenses de personnel quant à elles, ont connu une progression significative de 19,28%, passant de 11 159 802 244 FCFA en 2025 à 13 310 932 709 FCFA en 2026.
Le budget 2026 du ministère de la justice s’articule autour de plusieurs programmes structurants à savoir, le programme Pilotage et Soutien aux Services du MJL qui bénéficie d’une enveloppe de 5 555 163 828 FCFA, représentant 12,85% du budget global. Les quatre programmes métiers concentrent l’essentiel des ressources avec 37 678 532 104 FCFA, soit 87,15% du budget total.
Au nombre des projets prioritaires figurent le Projet d’Amélioration de l’accès aux services judiciaires, le Projet de Construction et d’équipement de six (6) juridictions et de cinq (5) établissements pénitentiaires, le Projet de Modernisation du Système Pénitentiaire, le Projet d’Appui à la promotion et la protection des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires et au renforcement de l’État de droit, ainsi que le Projet d’Appui au Renforcement de l’Accès à la Justice.
Il est prévu, au titre de l’année 2026, la poursuite des différentes réformes de digitalisation, le renforcement des capacités humaines, une réorganisation fonctionnelle, la réhabilitation et la construction de nouvelles juridictions pour rapprocher la justice des justiciables sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, six nouvelles juridictions seront construites pour améliorer de façon « significative » la couverture judiciaire du pays.
Les travaux de construction de la prison civile de Ouèdo, infrastructure moderne et conforme aux standards internationaux vont également se poursuivre. A cela s’ajoutent l’extension et la construction d’établissements pénitentiaires et de centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence répondent à un double objectif : décongestionner les établissements existants et offrir des structures spécialisées pour les mineurs en conflit avec la loi. Cinq nouveaux établissements pénitentiaires seront construits, intégrant des équipements modernes et des espaces dédiés à la formation et à la réinsertion sociale des détenus, conformément aux projets d’appui à la promotion et la protection des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires.

F. A. A.

29 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




