42 % du Budget 2026 consacrés au social

Le projet de Loi de finances, gestion 2026, transmis à l’Assemblée, ce 9 septembre 2025, consacre 42 % du budget général de l’Etat aux dépenses sociales.

Le gouvernement béninois entend faire de 2026 une année de justice sociale. Les dépenses à sensibilité sociale représenteraient 42% du budget général de l’Etat estimé à 3 783,984 milliards de FCFA.

Santé, éducation, nutrition et protection sociale sont au cœur des orientations budgétaires. Il est prévu l’extension des suppléments alimentaires pour les femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans, ainsi que la généralisation des cantines scolaires dans toutes les écoles maternelles et primaires publiques.

Des efforts supplémentaires seront faits en faveur de l’enseignement technique, de Sèmè-City et du renforcement des équipements médicaux, selon le Conseil des ministres.

M. M.

10 septembre 2025 par ,