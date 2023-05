Plus de 40.000 visiteurs enregistrés à l’exposition au Maroc

Le volet contemporain de l’exposition "Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui" au Maroc a enregistré plus de 40.000 visiteurs.

Une centaine d’œuvres d’art contemporain de 34 artistes béninois sont exposées au Musée Mohammed VI à Rabat au Maroc depuis le 18 janvier 2023. Plus de 40.000 visiteurs de différentes nationalités ont été enregistrés. Face à l’engouement autour des œuvres du Bénin et à la demande de visiteurs, l’exposition est prolongée jusqu’en juin 2023.

« La coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et le Maroc a des raisons de nous réjouir. Avec cette exposition venue en enrichir les perspectives, elle permettra de faire circuler, au profit des deux pays, des pièces, artefacts et autres œuvres d’art pour témoigner non seulement de la vitalité de nos créateurs, mais aussi de la différence culturelle de nos peuples, gage de la sédimentation des relations et d’enrichissements mutuels », a indiqué le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola lors de la cérémonie de finissage de l’exposition le 13 mai dernier.

Il n’a pas manqué de rappeler que le Bénin est dans une phase de transformation de son paysage artistique et culturel. Cotonou, informe-t-il, est la vitrine de cette ambition et en porte déjà les marques. » À côté des monuments de personnages historiques qui valorisent notre narratif et notre identité, se construit le plus long mur de graffitis au monde où les œuvres des grandes signatures de la Street art côtoient celles des artistes de renommée internationale. À quelques encablures de ce mur, sera érigé le Quartier Culturel et Créatif de Cotonou qui deviendra le centre névralgique de la création contemporaine béninoise. Le Musée d’Art Contemporain qui y sera implanté, en fera un des foyers artistiques les plus effervescents d’Afrique », a ajouté le ministre béninois.

