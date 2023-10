Plus de 4.000 personnes blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre (média)

Le nombre de personnes blessées dans la bande de Gaza depuis une autre escalade au Moyen-Orient a dépassé les 4.000, a fait savoir la chaîne Al Jazeera, se référant au ministère de la Santé de l’enclave.

Selon les autorités, 4.137 Palestiniens sont morts, plus de 13.000 personnes sont blessées. Environ 1.000 personnes, dont la plupart sont des enfants, sont portées disparues. Au moins 16 personnes auraient été victimes de l’attaque contre une église orthodoxe grecque à Gaza, et "des dizaines d’autres seraient encore sous les décombres".

D’après le ministère de la Santé de la bande de Gaza, sept établissements médicaux sont hors service et ne peuvent pas fournir une assistance à la population locale suite aux pilonnages.

La situation au Moyen-Orient s’est brusquement dégradée le 7 octobre après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Le Hamas explique qu’il s’agit d’une réaction aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a imposé un blocus complet de la bande de Gaza et a commencé à porter des frappes contre cette dernière et contre certaines régions du Liban et de la Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie.

TASS

21 octobre 2023 par