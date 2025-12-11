Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou

En ce mois de décembre, le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa célèbre une année riche en moments marquants au cours de laquelle il s’est imposé comme l’adresse de référence de l’hôtellerie haut de gamme en Afrique de l’Ouest. À l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi 11 décembre 2025, la directrice générale, Juliette Peron, a présenté le bilan de cette première année d’activité et dévoilé les perspectives pour 2026.

« En un an, le Sofitel Cotonou Marina & Spa est devenu un employeur structurant, un acteur économique, un vecteur culturel et un lieu de rencontre et d’expérience, mais surtout un ambassadeur de l’hospitalité béninoise », a déclaré la directrice générale. Situé au cœur de Cotonou, l’hôtel est rapidement devenu un carrefour stratégique, à la croisée du monde économique, institutionnel et artistique. Selon Juliette Peron, « cette première année a été marquée par une énergie incroyable, un enthousiasme partagé et la conviction que Cotonou est aujourd’hui une destination émergente, vivante, créative et profondément tournée vers l’avenir ».

À l’en croire, le Sofitel Cotonou Marina & Spa a accueilli en une année plus de 35 000 voyageurs venus d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient. L’un des faits les plus marquants de cette première année est le rôle de l’établissement dans l’organisation d’événements majeurs. « Nous avons accueilli plus de 350 événements, soit quasiment un événement par jour », informe Juliette Peron. Le Dôme, poursuit-elle, s’est imposé comme l’un des plus beaux espaces événementiels de la région.

L’ouverture du Sofitel a aussi permis de stimuler l’économie locale. L’établissement collabore avec plus de 100 entreprises béninoises : producteurs de denrées périssables, artisans, fournisseurs techniques, entreprises logistiques, ainsi que des partenaires essentiels comme le port de Cotonou ou encore la douane.

Une offre complète et raffinée

Sofitel compte plus de 450 employés, dont 90 % sont des talents béninois. « Nous avons au Sofitel 23 nationalités, dont 17 issues du continent africain. C’est une véritable fierté et cela montre que l’Afrique occupe une place très importante au sein du Sofitel », a déclaré Suzanne Kafando, directrice Talents & Culture. La formation a également été un pilier majeur de la stratégie de l’hôtel. « En un an, nous avons réalisé plus de dix mille heures de formation, couvrant les standards, l’expérience client, la cuisine et d’autres métiers. Nous avons aussi accueilli plus de 200 stagiaires », a-t-elle ajouté.

Sofitel, c’est aussi la gastronomie, les loisirs et le bien-être. « Nous avons créé des concepts clairs et adaptés à notre clientèle. Pour chaque restaurant, nous avons une vision d’excellence conforme aux standards internationaux du luxe », a indiqué Chef Raphaël Kinimo, directeur culinaire. Parmi les cinq restaurants de l’hôtel figure L’AMI, la brasserie chic imaginée par la cheffe étoilée Georgina Viou. « L’AMI est aujourd’hui, comme tous les restaurants de cet hôtel, une destination. Nous proposons une cuisine béninoise contemporaine », a-t-elle souligné. Avec ses 198 chambres, dont 24 suites – incluant 5 nouvelles suites duplex avec piscine privée – l’hôtel dispose également de salles de cinéma et d’un spa de 1 000 m².

Présent à la conférence, Robert Brazza, premier client du Sofitel Cotonou, a salué le professionnalisme des équipes. Pour le journaliste, le Sofitel est devenu plus qu’un hôtel. « Le Bénin brille comme jamais et, au cœur de Cotonou, Sofitel est un révélateur de talents », a-t-il déclaré.

Une nouvelle phase d’expansion

L’établissement amorce une nouvelle phase d’expansion, plaçant l’événementiel et le lifestyle au cœur de sa stratégie. L’un des projets majeurs annoncés pour 2026 est l’agrandissement de la cuisine de l’hôtel, un investissement stratégique destiné à renforcer la capacité de production culinaire. Selon la directrice générale, cette extension permettra de développer une véritable offre de catering, afin d’assurer des prestations gastronomiques à l’extérieur de l’hôtel. L’année 2026 s’annonce dynamique avec de nombreux événements programmés, dont plusieurs privés.

Le Sofitel Cotonou Marina entend poursuivre sa progression tout en consolidant sa place parmi les références de l’hospitalité dans la sous-région.

Akpédjé Ayosso

11 décembre 2025 par ,