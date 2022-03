Plus de 33.000 visites aux œuvres restituées

A la date du 20 mars 2022, 33 125 personnes ont visité les trésors royaux et les œuvres d’art contemporain en exposition au Palais de la Marina à Cotonou.

C’est l’engouement que suscitent les vingt-six (26) trésors royaux restitués par la France et les œuvres d’art des artistes contemporains. 33 125 personnes ont visité les œuvres à la date du dimanche 20 mars 2022. Selon des statistiques provisoires, il y a eu 1387 visiteurs le 17 mars, 1595 le 18 mars, 3375 le 19 mars et 2893 le 20 mars. Un accroissement de visiteurs est noté pendant les weekends les samedis notamment.

L’exposition diptyque se déroule du 20 février au 22 mai 2022 à la Présidence de la République à Cotonou. L’accès au site est gratuit et ouvert à tous.

M. M.

25 mars 2022 par ,