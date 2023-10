Plus de 30 morts dans l’explosion d’une usine clandestine

Au moins 35 personnes ont été tuées dans une explosion dans une raffinerie de pétrole clandestine dans le sud du Nigeria, rapporté le journal nigérian Vanguard.

Quinze autres personnes ont été hospitalisées, note le journal. Trois d’entre elles sont dans un état critique. Reuters fait état de 37 morts. Une explosion s’est produite dans une raffinerie de pétrole clandestine dans l’État de Rivers.

Le Nigeria est le leader en termes de production pétrolière en Afrique subsaharienne, mais une part importante de cette production est volée. Selon le gouvernement nigérian, des bandes criminelles volent jusqu’à 400.000 barils de pétrole par jour dans le pays. Le pétrole volé dans les champs et les oléoducs du Nigeria est transformé en carburant dans des industries artisanales clandestines situées dans le sud du pays. Ce carburant est ensuite vendu sur les marchés noirs au Nigeria et dans les pays voisins. Des centaines de syndicats et de groupes clandestins opèrent dans le secteur pétrolier parallèle, selon les services de sécurité.

Tass

3 octobre 2023 par