Plus de 30 millions F collectés en 24h pour la caution de Wadagni

La campagne de financement citoyen en faveur de Romuald Wadagni a suscité un vif engouement. En seulement 24 heures, plus de 15.000 personnes ont contribué, permettant de réunir plus de 30 millions de francs CFA.

Lancée le mardi 9 septembre 2025 à midi sous le slogan « Je donne pour ROW », l’opération visait à collecter la caution exigée pour la candidature à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Selon les organisateurs, la mobilisation a été marquée par une forte participation populaire. Les dons variaient de 100 à 1.000.000 FCFA, avec une moyenne autour de 2.000 FCFA. Environ 95 % des contributions étaient inférieures à 1.000 FCFA.

Pour les promoteurs, ce profil de donateurs témoigne d’un soutien largement issu des jeunes et des ménages modestes. Ils y voient un signal fort d’adhésion populaire autour de la candidature de Romuald Wadagni, présenté comme « le candidat de l’unité et de la jeunesse ».

À la suite de cette collecte jugée suffisante, la campagne de dons a été clôturée. Un chèque correspondant au montant réuni sera prochainement remis au candidat.

Les initiateurs précisent cependant que la dynamique se poursuivra sous d’autres formes. Ils annoncent des actions futures de sensibilisation, de terrain et de mobilisation en faveur du candidat Romuald Wadagni.

M. M.

11 septembre 2025 par ,