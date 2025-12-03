mercredi, 3 décembre 2025 -

Coup de filet à Parakou

Plus de 3 tonnes de faux médicaments saisis




Une vaste opération policière menée dans la soirée du 22 novembre 2025 au quartier Sinangourou, près du marché Azerkè, a permis de saisir plus de 3 tonnes de faux médicaments et du Tramadol. Un individu a été arrêté.

Les policiers du premier arrondissement de Parakou ont interpellé un individu présenté comme l’un des principaux grossistes de faux médicaments dans la ville. Selon les enquêteurs, il alimentait une grande partie du marché de Parakou en produits pharmaceutiques falsifiés et en psychotropes, notamment du tramadol.

La descente, effectué dans la soirée du 22 novembre 2025, a permis la saisie de plus de 3 tonnes de marchandises et du tramadol. C’est l’une des plus grosses prises réalisées dans la ville ces dernières années, a rapporté une source policière citée par Fraternitefm. L’opération intervient dans un contexte de lutte accrue contre le trafic de médicaments falsifiés, un commerce clandestin très lucratif et difficile à endiguer.

La Police poursuit l’enquête pour identifier d’éventuels complices et remonter la chaîne d’approvisionnement.
M. M.

3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




