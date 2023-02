Plus de 3 milliards Fcfa spoliés aux adhérents de CAMEO SHELL

La première audience dans le procès des responsables présumés de la plateforme de placement d’argent CAMEO SHELL s’est tenue ce mardi 28 février 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Les débats étaient houleux entre le Ministère public et les avocats des trois prévenus dans l’affaire CAMEO SHELL, ce mardi 28 février 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). Il s’est agi surtout de comprendre pourquoi l’adresse de CAMEO SHELL est la même que celle de Longrich comme révélé lors des enquêtes préliminaires.

A la barre, la Chinoise Liu Xuelian présentée comme la directrice du personnel de la société Longrich ; les Béninois Mongadji Chaffara Saka, comptable de Longrich et Lionel Djondo, membre actif de de la plateforme de placement d’argent CAMEO SHELL, poursuivis tous trois pour « complicité d’escroquerie via internet », n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge.

La Directrice du personnel de la société Longrich indique avoir reçu des documents de son patron à transmettre au comptable de Longrich pour la création de l’entreprise CAMEO SHELL. Elle ajoute ne pas savoir les activités que menait CAMEO SHELL.

Le comptable de Longrich, Mongadji Chaffara Saka a reconnu avoir créé CAMEO SHELL mais dit n’avoir aucun rapport avec l’entreprise.

La défense a plaidé la liberté provisoire et une rétrocession des passeports en faveur de la directrice du personnel de la société Longrich et du comptable de Longrich. Les avocats ont demandé également que les réseaux de communication mobile MTN et MOOV soient convoqués à la barre puisque c’est par leur plateforme mobile que les fonds destinés à CAMEO SHELL ont été tranférés. Une convocation que le Ministère public ne juge pas nécessaire.

Le juge a décidé de convoquer les réseaux de communication mobile MTN et MOOV, selon LibreExpress.

Quant à la demande de libération provisoire et la rétrocession des passeports à la directrice du personnel de la société Longrich et du comptable de Longrich, le parquet spécial s’y est opposé. Selon le parquet, ce sont plus de 3 milliards de FCFA qui ont été spoliés aux adhérents de CAMEO SHELL.

