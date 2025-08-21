Plus de 25 millions FCFA à gagner au PMU ce vendredi !

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) annonce un jackpot exceptionnel de 25 202 086 FCFA à décrocher dans la formule Quinté ordre.

Au Pari Mutuel Urbain (PMU), les parieurs ont rendez-vous avec la chance ce vendredi 22 août 2025. A partir de 300 FCFA, ils peuvent pronostiquez sur les premiers chevaux à l’arrivée de la course hippique.

Une cagnotte de 25.202.086 FCFA est mise en jeu à l’occasion du tirage PMU au Quinté dans l’ordre des chevaux.

Les pronostics se font dans les Centres de jeux de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) sur tout le territoire national.

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) invite le public à consulter les modalités et mentions légales sur le site officiel : www.loteriebenin.bj

