jeudi, 21 août 2025 -

587 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Jackpot à la LNB

Plus de 25 millions FCFA à gagner au PMU ce vendredi !




La Loterie Nationale du Bénin (LNB) annonce un jackpot exceptionnel de 25 202 086 FCFA à décrocher dans la formule Quinté ordre.

Au Pari Mutuel Urbain (PMU), les parieurs ont rendez-vous avec la chance ce vendredi 22 août 2025. A partir de 300 FCFA, ils peuvent pronostiquez sur les premiers chevaux à l’arrivée de la course hippique.

Une cagnotte de 25.202.086 FCFA est mise en jeu à l’occasion du tirage PMU au Quinté dans l’ordre des chevaux.

Les pronostics se font dans les Centres de jeux de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) sur tout le territoire national.

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) invite le public à consulter les modalités et mentions légales sur le site officiel : www.loteriebenin.bj

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




16 conducteurs de véhicules admis au concours après la pratique (LISTE)


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publique, ce (…)
Lire la suite

Six pays touchés par l’accident de bus STM


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’accident de bus immergé, le 16 août dernier, dans le fleuve Ouémé à (…)
Lire la suite

07 corps repêchés, une victime de plus que prévu


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sept autres corps ont été retrouvés dans le fleuve Ouémé à la suite du (…)
Lire la suite

Voici comment payer sa redevance d’ordures via le téléphone


21 août 2025 par Marc Mensah
Dans un souci de modernisation et de simplification des démarches (…)
Lire la suite

520 étals et 65 boutiques disponibles au marché de Guéma


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après quelques mois de travaux, le marché moderne de Guéma, dans la (…)
Lire la suite

Une trentaine de corps enterrés ce mercredi


20 août 2025 par Marc Mensah
Une trentaine de victimes de l’accident de bus survenu dans le fleuve (…)
Lire la suite

Le CHIC séduit l’Hôpital Américain de France


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation de l’Hôpital Américain de France a visité, ce jeudi, le (…)
Lire la suite

Contrôle du poids des sacs de riz et farine au marché Dantokpa


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de contrôle (…)
Lire la suite

Les familles entament l’identification des victimes


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’identification des victimes du tragique accident de bus dans le (…)
Lire la suite

Le parti RN exprime sa compassion


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué (…)
Lire la suite

26 corps repêchés, 16 autres recherchés


18 août 2025 par Marc Mensah
L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la (…)
Lire la suite

Des perturbations annoncées sur le réseau de la SBEE


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Du mercredi 20 au mardi 26 août 2025, la fourniture de l’énergie (…)
Lire la suite

L’UP-R exprime sa compassion après le drame


18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route (…)
Lire la suite

10 jours pour célébrer le savoir-faire béninois


18 août 2025 par Marc Mensah
Du 22 au 31 août 2025, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Lire la suite

Louis VLAVONOU fait Dignitaire de la Cour royale de Savalou


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale a reçu une distinction spéciale, (…)
Lire la suite

Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a (…)
Lire la suite

44 fonctionnaires contrôleurs mutés


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
44 fonctionnaires contrôleurs des eaux, forêts et chasse, mutés le 14 (…)
Lire la suite

Mgr Soviguidi nommé Nonce apostolique au Burkina-Niger


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Pape Léon XIV a nommé Mgr Eric Soviguidi de nationalité béninoise, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires