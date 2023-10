Plus de 2000 étudiants accueillis au Salon des Etudes en France de Cotonou

Plein succès pour la 1ère édition du Salon des Etudes en France organisée à Cotonou le 17 octobre 2023.

Le 17 octobre 2023 s’est tenue la 1ère édition du Salon des Etudes en France de Cotonou, un évènement organisé par Campus France Bénin et l’ambassade de France au Bénin, en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Plus de 2000 étudiants, lycéens et parents d’élèves se sont ainsi rendus au Golden Tulip de Cotonou pour rencontrer les 22 établissements d’enseignement supérieur béninois et français réunis pour l’occasion.

« L’objectif de ce salon est de permettre aux étudiants béninois d’obtenir les informations directement à la source concernant les offres de formation, les conditions d’admission et les débouchés professionnels » - Véronique Lonneville, Responsable de Campus France Bénin.

Venus de Parakou, Cotonou, Porto-Novo ou de Lokossa, tous souhaitaient profiter de l’opportunité pour échanger avec les universités publiques, les écoles d’ingénieur ou les écoles de commerce présentes sur le salon.

« C’est une très bonne initiative de Campus France, car cela nous permet de discuter directement avec les universités, de choisir la filière la plus adaptée à notre parcours et de connaitre le coût des études. Je me sens moins perdu dans la procédure » - Lionel étudiant en Master à ISM Adonaï

Un événement marqué par la présence de la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui a clôturé le salon par un discours riche de conseils et de recommandations pour les étudiants qui ont un projet de mobilité vers la France.

Une journée institutionnelle a également eu lieu en marge du Salon des Etudes en France. Une session de travail durant laquelle 100 représentants d’institutions françaises et béninoises et 20 experts du monde académique et économique se sont réunis pour relever le défi de la professionnalisation de l’enseignement supérieur et de la mobilité internationale.

Au programme : conférences, tables rondes et rencontres bilatérales sur les thèmes de la mobilité étudiante, de la professionnalisation et l’adéquation entre orientation et insertion professionnelle.

Des échanges qui ont permis de poser les bases de futurs partenariats et de renforcer les liens entre la France et le Bénin dans les domaines prioritaires de coopération.

A propos de Campus France Bénin

Campus France Bénin est un service de l’Ambassade de France dédié aux candidats béninois ou étrangers (non ressortissants de l’Union Européenne) résidant au Bénin et souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France.

L’espace Campus France est situé au sein de l’institut français de Cotonou. Des permanences sont également assurées à l’institut français de Parakou.

Pour en savoir plus sur la procédure Campus France : https://www.benin.campusfrance.org/

