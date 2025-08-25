Plus de 200 joueurs à l’assaut du titre national

Le Championnat National de Tennis du Bénin édition 2025 a officiellement démarré ce lundi 25 août sur les courts du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo et à l’Académie Darboux de Cotonou. la compétition est organisée par la Fédération béninoise de tennis (FBT). L’événement promet une semaine intense de compétition, jusqu’au samedi 30 août.

Ils sont plus de 200 jeunes talents et joueurs confirmés qui s’affronteront dans les catégories filles et garçons (10, 12, 14, 16, 18 ans et moins), ainsi que chez les seniors hommes et dames.

L’objectif de la compétition est de valoriser les talents locaux d’une part et d’autre part, de faire rayonner le tennis béninois .

Avant cette phase nationale, des championnats départementaux ont été organisés du 12 au 15 août dans plusieurs villes : Porto-Novo, Cotonou, Lokossa, Zou/Collines, Parakou et Natitingou. Ces compétitions ont permis aux meilleurs de chaque ligue de décrocher leur billet pour la grande finale nationale.

Il faut préciser que la compétition se déroule sous la présidence de Jean-Claude Talon. La FBT a mis tout en œuvre pour garantir une organisation exemplaire et des conditions de jeu optimales.

