Football et avenir scolaire

Plus de 200 jeunes attendus à la 3e édition de la Corsair Foot Academy




L’association BeCom et la compagnie aérienne Corsair ont annoncé, ce lundi 16 février, lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Novotel, le lancement de la 3è édition de la Corsair Foot Academy au Bénin. Les présélections et stage se dérouleront les 18 et 19 février 2026 à Elite Sport de Godomey.

200 jeunes, filles et garçons confondus, sont attendus pour la Corsair Foot Academy au Bénin prévue les 18 et 19 février 2026 à Elite Sport de Godomey. « C’est la troisième édition sur le sol du Bénin, une étape très importante pour nous », a déclaré Rony Béral, directeur de Corsair Foot Academy, rappelant que le projet s’inscrit dans la célébration des dix ans de l’initiative née aux Antilles françaises. « Notre objectif n’est pas de venir dénicher des talents. Ce n’est pas un stage de détection, c’est un stage de perfectionnement », a-t-il insisté lors de la conférence de presse tenue lundi à l’hôtel Novotel.

Créée en 2016 par l’association BeCom et soutenue par la compagnie aérienne Corsair, la Corsair Foot Academy cible les jeunes de 12 à 16 ans issus de territoires ultramarins et de milieux modestes.

L’Académie revendique un « double projet » sport-éducation et entend accompagner les enfants au-delà du terrain. « Nous voulons faire en sorte que les enfants ne ratent pas l’ascension sociale. Jouer au football, c’est bien. Devenir professionnel, c’est très compliqué. Mais bien apprendre, c’est la première des étapes », précise le directeur.

Plusieurs anciens internationaux français encadreront les stages, parmi lesquels Sidney Govou et Steve Savidan.
« Le sport est un magnifique moyen d’éducation », a souligné Sidney Govou, franco-béninois, évoquant « une grande fierté » de revenir au pays pour « un acte citoyen de solidarité ».

Steve Savidan a, lui, mis en avant la féminisation croissante du football béninois. « Il y a des jeunes footballeuses cette année. On est là aussi pour les accompagner », a-t-il déclaré. « C’est un stage où les personnes s’inscrivent volontairement sur le site internet www.corsairacademy.fr C’est une opportunité de vivre un bon moment et un accompagnement de très haut niveau », a rappelé Steve Savidan.

Un pont vers l’Europe et un suivi

À l’issue des stages, dix jeunes pourront bénéficier d’un accompagnement comprenant, si nécessaire, une aide à la prise de licence sportive et une dotation en matériel scolaire.

Deux à trois profils jugés à très haut potentiel pourraient également être invités en Europe, avec un billet d’avion pris en charge par Corsair, afin de poursuivre leur parcours dans un cadre sécurisé et légal.

Temps fort du dispositif : en avril 2026, les talents les plus prometteurs issus des étapes africaines seront réunis en Île-de-France pour un stage de haut niveau, en présence de clubs professionnels français et européens.

« La formation est longue, c’est un doctorat », a rappelé Guy Codjia, représentant de Corsair au Bénin. « Mais au-delà du football, il s’agit de transmettre des valeurs et d’aider ces jeunes. (…) Nous sommes ici pour assumer notre responsabilité sociale et transmettre des valeurs de résilience qui feront d’eux des hommes, tout court », a résumé le représentant de la compagnie aérienne Corsair.

Après deux éditions réussies au Bénin et en Côte d’Ivoire, cette 3ᵉ édition africaine de la Corsair Foot Academy poursuit trois objectifs majeurs. Il s’agit de confirmer le potentiel des jeunes déjà repérés, mesurer leur progression sur les plans sportif, comportemental et émotionnel et structurer un parcours réaliste et sécurisé vers le haut niveau. En Côte d’Ivoire, les présélections ont été faites le 11 février 2026 à Abidjan, suivies des stages les 13 et 14 février 2026 au Lycée Classique de Cocody.
Marc MENSAH

17 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




