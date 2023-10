Plus de 20 présumés cybercriminels arrêtés lors d’un anniversaire

A Guema, un quartier situé dans le 3e arrondissement de Parakou, plusieurs cybercriminels communément appelés ‘’gaymans’’ ont été arrêtés début octobre. Ils ont été interpellés alors qu’ils fêtaient l’anniversaire d’un de leurs amis.

Des gaymans dans les mailles de la police. Au nombre de 23, ils ont été arrêtés alors qu’ils fêtaient l’anniversaire d’un ami.

Les mis en cause selon La Nation, ont été interpellés suite à la plainte d’un cohabitant qui n’arrivait pas à supporter le bruit qu’ils entretenaient. La police intervient alors sur les lieux pour des faits de nuisance sonore. Mais les jeunes en fête ayant vu les hommes en uniforme, ont jeté leurs téléphones portables « par-dessus les murs ». Geste bien suspects dans un contexte de lutte contre la cybercriminalité qui a retenu l’attention des policiers qui ont saisi tous les téléphones portables, confiés par la suite à l’Office central de répression de cybercriminalité (OCRC).

Les enquêtes réalisées par l’unité de police se sont avérées concluantes au niveau de certains téléphones portables. Selon le quotidien de service public, la traque s’est poursuivie dimanche 8 octobre 2023 avec d’autres arrestations. Ce qui a conduit à l’interpellation de 32 jeunes. Après présentation au procureur de la République, certains sont gardés à la maison d’arrêt de Parakou pour des besoins d’enquête, et d’autres déposés à la prison civile de Missérété pour des soupçons de cybercriminalité qui pèsent sur eux. Deux véhicules, 18 motos, plusieurs smartphones et divers autres objets ont été saisis après leur interpellation, rapporte La Nation.

