Plus de 20 personnes mortes de méningite cérébro-spinale au Nigeria

Au moins 22 personnes sont décédées au cours des trois derniers mois dans le nord du Nigeria des suites d’une méningite cérébro-spinale. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse Xinhua en se référant aux autorités de l’État de Yobe.

L’épidémie s’est déclarée dans six régions de l’État, pour un total de 636 cas confirmés, précise l’agence. Les épidémies de méningite cérébro-spinale, qui provoque un gonflement du cerveau et de la moelle épinière, se produisent dans le nord du Nigeria pendant la saison sèche. Avec l’arrivée de la saison des pluies, la maladie, qui est le plus souvent causée par un virus, recule.

TASS

12 mars 2024 par