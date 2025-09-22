lundi, 22 septembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Programme de Filets de Protection Sociale Productifs-Gbessoké

Plus de 20 000 ménages reçoivent les premiers transferts monétaires




Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs (PFPSP), communément appelé GBESSOKÉ, est désormais une réalité concrète pour des milliers de familles béninoises. Depuis le jeudi 18 septembre 2025, les premiers transferts monétaires ont été effectués en faveur des ménages vulnérables ciblés dans le cadre de la phase pilote du programme.

20.621 ménages, dont 85 % de femmes, ont reçu une première allocation mensuelle, pour un montant global de 208,2 millions de FCFA. Ces transferts mensuels se poursuivront pendant neuf mois, assurant un soutien régulier aux bénéficiaires. Un appui productif additionnel de 50.000 FCFA sera également accordé au 6ᵉ et au 9ᵉ mois, afin de soutenir les bénéficiaires dans le développement d’activités génératrices de revenus (AGR).
Près de 4 milliards de FCFA seront injectés dans les 12 communes pilotes pour cette phase. Le programme est appelé à s’élargir progressivement aux 77 communes du pays, en fonction de l’avancement du processus de certification des ménages par l’INStaD.

Gbessoké s’impose comme un outil phare de la politique sociale béninoise, misant sur l’inclusion, la productivité et l’autonomisation des couches les plus vulnérables.

A.A.A

22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




