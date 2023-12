Plus de 2 milliards FCFA détournés à l’OBSSU

Placés en détention provisoire le vendredi 8 décembre 2023, le directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (OBSSU) Donald Alexis Akakpo, son comptable et une personne sont impliqués dans une affaire de détournement de plus de 2 milliards de FCFA.

Des décaissements non justifiés à l’OBSSU. Les enquêtes révèlent un détournement de 2, 6 milliards de FCFA selon Bip Radio. Les opérations de décaissements ont été menées entre 2019 et 2023. La même source informe que les fonds devraient servir à l’achat d’équipements sportifs. Selon les informations, le directeur de l’OBSSU Donald Alexis Akakpo, aurait été dupé dans une affaire d’achat de coton graine. Les accusés n’ont pas reconnu le montant total détourné. Ils ont été déposés en prison pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et escroquerie. Le procès s’ouvre dans les prochains jours à la CRIET.

A.A.A

11 décembre 2023 par ,