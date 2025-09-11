jeudi, 11 septembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin

Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire




190.800 élèves du primaire entament l’année scolaire 2025-2026 avec un sac neuf et des fournitures essentielles. L’opération nationale de distribution gratuite de kits a été lancée, mardi 9 septembre 2025 à Lalo, dans le Couffo.

Le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou, a donné le coup d’envoi de la campagne de distribution de kits scolaires aux élèves, mardi 09 septembre à Lalo. C’est en présence du ministre conseiller Paulin Gbenou, des autorités locales et de nombreux enfants.

«  Chaque enfant a droit à une éducation de qualité, sans barrières financières  », a déclaré le ministre, saluant un effort «  collectif et solidaire  » pour soutenir les familles.

Les kits composés de cahiers, ardoises, stylos et autres fournitures sont offerts grâce à un partenariat entre le gouvernement et plusieurs organisations, dont l’AFD, l’UNICEF, Plan International, Educo, Handicap International, MTN Bénin, Vinci Énergies, Graines de Paix et WeWorld.

Un geste pour l’égalité des chances

L’initiative vise à réduire les abandons scolaires liés à la pauvreté, notamment en milieu rural. Le choix de la commune de Lalo, dans le département du Couffo, n’est pas anodin. «  C’est un symbole de notre volonté de toucher les zones les plus vulnérables  », a insisté le Ministre.

Les bénéficiaires se sont dits reconnaissants. «  Je suis contente. Maintenant, je peux bien écrire en classe », s’est confiée une élève de CM2, sac au dos.

Les parents, eux aussi, saluent un soulagement bienvenu. «  Avec trois enfants à l’école, c’est souvent difficile de tout acheter  », confie un père de famille. «  Ce kit gratuit, c’est un vrai coup de main ».

Démarrée à Lalo, la distribution se poursuivra dans tous les départements. À terme, ce sont 190.800 écoliers qui bénéficieront de ce soutien matériel.
M. M.

11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




