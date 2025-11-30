dimanche, 30 novembre 2025 -

Nouvelle infrastructure marchande à Abomey

Plus de 1700 étals et boutiques ouverts au marché Houndjro




Le nouveau marché moderne de Houndjro à Abomey, a officiellement ouvert ses portes ce samedi 29 novembre 2025, à la grande satisfaction des usagers. Têtes couronnées, personnalités à divers niveaux et autres usagers ont assisté avec ferveur à la cérémonie d’ouverture qui marque un nouvel élan dans les échanges commerciaux dans le département du Zou.

Houndjro, marché chargé d’histoire et de symboles s’est métamorphosé dans la ville d’Abomey. Le joyau, un chef d’œuvre du programme spécial de construction de marchés modernes du gouvernement du président Patrice TALON, a été mis à la disposition des usagers ce samedi 29 novembre 2025. Erigé sur une superficie de 34.914 m², il offre 1 756 espaces de vente, dont 1.484 étals primeurs, 238 boutiques ; 34 restaurants et maquis, modernes et conviviaux ; 3 blocs administratifs ; une infirmerie, une chambre froide, un monte-charge ; des locaux techniques, des installations électriques et hydrauliques fiables ; des sanitaires modernes, adaptés, propres et accessibles.

Cette infrastructure moderne selon la directrice générale de l’ANaGeM, est destinée aux femmes. « Ces héroïnes du quotidien, véritables piliers de notre économie… C’est pour elles que le gouvernement modernise : pour qu’elles vendent dans la dignité, pour qu’elles travaillent en sécurité, pour qu’elles prospèrent avec justice », a précisé Eunice L. KINIFFO. Ce nouveau marché a-t-elle ajouté, doit « devenir un modèle national de bonne gestion ».
Après un bref rappel historique, le ministre de l’industrie et du commerce a souligné que le marché rénové est un pont entre tradition et modernité. « Ce marché n’est pas seulement neuf. Il est vivant. Il respire l’histoire. Il honore nos rois, nos mères marchandes, notre culture et notre avenir », a rappelé l’autorité ministérielle.
Avant le marché moderne de Houndjro à Abomey, plusieurs autres marchés modernes ont été inaugurés dans plusieurs régions du Bénin pour le bonheur des usagers.

F. A. A.

30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




