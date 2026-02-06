vendredi, 6 février 2026 -

Santé publique

Plus de 15.000 cas de cancer en traitement au Bénin




Le cancer constitue un enjeu majeur de santé publique au Bénin. Chaque année, environ 7 500 nouveaux cas sont diagnostiqués tandis que plus de 15 000 patients sont actuellement pris en charge pour différentes formes de la maladie, selon des données récentes.

Au Bénin, plus de 15.000 personnes sont actuellement en traitement contre le cancer. 7.500 nouveaux cas sont recensés chaque année. Ces chiffres ont été rappelés à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février.

Les femmes sont les plus touchées par les nouveaux diagnostics. Les cancers du sein et du col de l’utérus arrivent en tête, suivis du cancer du foie.

Chez les hommes, le cancer de la prostate demeure le plus fréquent, devant ceux du foie et du côlon.

La maladie provoque plus de 5 000 décès par an, principalement en raison de diagnostics tardifs, qui réduisent considérablement les chances de prise en charge efficace.

Les professionnels de santé appellent à ne pas négliger certains signes, tels que des grosseurs inhabituelles, des saignements anormaux, des troubles digestifs persistants, des lésions qui ne cicatrisent pas ou des difficultés urinaires.

Les autorités sanitaires insistent sur l’adoption de comportements plus sains, notamment la réduction de la consommation d’alcool et de tabac, une alimentation équilibrée, la pratique régulière d’une activité physique et la limitation du sel, du sucre et des graisses.

Au Bénin, un Plan national de lutte contre le cancer pour la période 2024-2028, axé sur la prévention et le dépistage précoce a été lancé par le Ministère de la santé. La vaccination constitue également un levier clé.
Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) protège contre le cancer du col de l’utérus, tandis que la vaccination contre l’hépatite B permet de prévenir le cancer du foie.
M. M.

6 février 2026




