Plus de 1200 paroisses homologuées au Bénin

Le suprême évangéliste, Jean Senou Kokoyè a publié dimanche 02 avril 2023 à l’occasion de la célébration des Rameaux, la liste des paroisses de l’Eglise du christianisme célestes (ECC) homologuées au Bénin. On dénombre au total, 1233 paroisses.

La liste des paroisses de l’église du christianisme céleste homologuées à travers le territoire national est enfin connue. Le suprême évangéliste, Jean Senou Kokoyè a publié une liste de 1233 paroisses le dimanche 02 avril dernier. Selon la répartition faite, on retrouve 09 dans l’Atacora, 10 dans l’Alibori, 29 dans le Borgou, et 11 dans la Donga. Dans le centre du pays, on retrouve 113 paroisses dans les Collines, et 129 dans le Zou.

L’Atlantique et le Littoral couvrent respectivement 167 et 28 paroisses ; le Mono 101 contre 112 dans le Couffo, et 164 dans le Plateau. L’Ouémé regorge du plus grand effectif avec 360 paroisses.

Le Suprême Évangéliste a par ailleurs invité les responsables ayant déposé les dossiers et dont les noms de paroisses ne figurent pas sur la liste publiée à se rapprocher de la direction du cabinet du révérend pasteur, ou du secrétariat permanent du comité directeur du Saint-Siège.

F. A. A.

5 avril 2023 par