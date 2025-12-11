Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH

Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme ARCH-Formation ont bien démarré. Elles se déroulent depuis plusieurs semaines dans tout le Bénin.

Une mise à niveau des artisans béninois, entièrement financée par le budget national, a démarré sur le territoire national. Plus de 1200 artisans bénéficieront de ce volet Formation du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH).

À Parakou, une session se tient au centre ESMER et concerne les artisans spécialisés en froid et climatisation. Ils viennent des douze départements. Pendant un mois, ils suivent un module intensif sur l’installation d’équipements frigorifiques et la manipulation sécurisée des fluides.

D’autres centres sont mobilisés. À Allada et Vêdoko, les formations portent sur l’électricité solaire photovoltaïque.

À Godomey et Porto-Novo, les séances visent la plomberie. À Akassato, plus de 300 artisans renforcent leurs compétences en mécanique automobile.

Plusieurs communes accueillent également des modules consacrés à l’agroalimentaire ou à la fabrication du fromage local : Natitingou, Kpomassè, Parakou, Kandi, Dassa et Bohicon.

Des sessions sont aussi ouvertes à Ouidah, Kpataba, Sékou et Agbangnizoun. Les thèmes varient : aménagement paysager, irrigation, systèmes de pompage solaire, mini-rizerie ou égrenage du maïs.

Au centre ESMER, les participants se montrent assidus. Beaucoup saluent une formation jugée indispensable.

« Par le passé, nous ne respections aucune règle. Cette formation m’a ouvert les yeux », reconnaît Idrissou Adamou, frigoriste à Kandi depuis quarante-quatre ans.

Même satisfaction pour Mathias Ayachamè, venu de Bohicon. « L’État nous offre gratuitement la formation et même nos équipements de protection. Cela change notre manière de travailler », s’est-il réjoui.

Les formateurs soulignent l’importance de cette mise à niveau alors que les technologies évoluent rapidement.

« Les techniciens doivent maîtriser les risques et adopter de nouvelles méthodes », explique Folly Rodrigue.

Pour Roger Agglassa, responsable du centre, la formation améliore aussi la relation avec la clientèle et renforce la qualité du service.

Au total, 1 273 artisans seront formés en 2025 dans plusieurs corps de métier. Le gouvernement veut ainsi professionnaliser un secteur clé, accroître la compétitivité des artisans et améliorer les services rendus aux populations.

Initiative du Ministère des Affaires sociales et piloté par l’Agence nationale de protection sociale (ANPS), ARCH-Formation s’impose peu à peu comme un outil majeur de transformation sociale et économique.

