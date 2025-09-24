Plus de 1000 personnes soignées gratuitement à Nikki

Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et les Etats-Unis, l’hôpital Sounon Sero de Nikki, dans le département du Borgou a accueilli l’Action civile et militaire (MEDCAP), qui a permis de soigner gratuitement plus de 1000 citoyens en l’espace de 2 jours.

En plus de leur rôle de protection et de sécurité, les forces de défense et de sécurité veillent à la santé et au bien-être des populations. L’armée américaine en collaboration avec les Forces armées béninoises (FAB) a organisé une campagne de prise en charge et de traitement gratuits au profit des patients souffrant de diverses pathologies à l’hôpital Sounon Sero de Nikki. Plus de 1000 patients ont été soignés.

Cette initiative qui a duré deux jours selon l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin, a bénéficié du soutien de Spirit of America Worldwide. La coopération née de cette initiative selon la représentation diplomatique, a renforcé la confiance entre les communautés et les forces de sécurité, démontrant un « engagement commun pour la santé et le bien-être ».

