Plus de 1000 cartes sim retrouvées chez un gayman

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a jugé deux présumés cybercriminels ce mardi 31 octobre 2023. Ils sont poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet. Le substitut du procureur requiert une peine de 05 ans de prison contre les deux prévenus.

En détention provisoire depuis plusieurs semaines, deux jeunes présumés gaymans ont été jugés mardi 31 octobre 2023 à la CRIET. Ils sont poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet. Leur mode opératoire consiste à proposer des offres de donation à leurs victimes,

La perquisition effectuée au domicile de l’un des prévenus a permis de retrouver 1146 cartes sim, et 546 pièces d’identité.

A la barre ce mardi, et contrairement aux enquêtes préliminaires, les deux prévenus n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Celui chez qui les cartes sim et les pièces d’identité ont été retrouvées a déclaré être dans un processus d’initiation à l’arnaque. A l’en croire, il serait employé dans une société de téléphonie mobile opérant au Bénin, et c’est à ce titre qu’il détient le nombre important de cartes sim retrouvées chez lui.

Dans ses réquisitions, le substitut du procureur demande à la Cour de retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention, et de les condamner à une peine de 05 ans de prison, dont 04 ans ferme, et au paiement d’une amende de 01 million de francs CFA.

Le délibéré est renvoyé au 30 janvier prochain.

