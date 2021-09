Plus de 100.000 casiers judiciaires délivrés en ligne

Des milliers de demandeurs ont obtenu leur casier judiciaire en ligne depuis le lancement du Portail National des Services Publics « service-public.bj ».

Lancé en juillet 2020, le Portail National des Services Publics « service-public.bj » a permis de délivrer, en une année, plus de 100.000 casiers judiciaires.

Un record rendu possible grâce aux améliorations qui ont permis de faire passer de 80 à 90%, le taux de traitement des demandes de casier judiciaire.

Plus besoin de parcourir de longues distances ou d’attendre plusieurs jours pour obtenir un casier judiciaire au Bénin. Il suffit de se rendre sur la plateforme https://service-public.bj/public/services/service/PS00373 pour en faire la demande.

‘’e-casier judiciaire’’ peut être délivré en moins de 72 heures.

M. M.

9 septembre 2021 par