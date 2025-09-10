mercredi, 10 septembre 2025 -

2958 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Rentrée 2025-2026

Plus de 1,5 milliard FCFA déjà débloqués pour les écoles

Partenaires sociaux et gouvernement s’apprêtent




À quelques jours de la rentrée des classes, le gouvernement a réuni, ce mardi 9 septembre 2025, à Cotonou, les principaux acteurs du système éducatif. La session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives a été entièrement consacrée aux préparatifs de l’année scolaire et universitaire 2025-2026.

Dans la salle des fêtes des Tours Administratives, ministres, cadres de l’administration, représentants du patronat et des syndicats ont échangé sur les dispositifs mis en place pour garantir une reprise sereine, efficace et inclusive.

« L’éducation est le levier par lequel s’opère la transformation sociale, économique et culturelle », a rappelé le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, tout en soulignant les défis : conditions de travail des enseignants, adaptation des programmes aux réalités du marché de l’emploi, amélioration des infrastructures, intégration du numérique et réduction des inégalités, notamment pour les filles et les enfants défavorisés.

Plusieurs mesures ont été annoncées. Une avance de trésorerie de plus d’1,5 milliard de FCFA est déjà disponible pour soutenir le fonctionnement des établissements au premier trimestre.

Les primes de rentrée des enseignants et les prestations des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) seront versées entre le 20 et le 25 septembre.

Les discussions avec les partenaires sociaux se sont déroulées dans un climat jugé constructif. Elles ont permis de faire remonter de nouvelles préoccupations en vue d’améliorer durablement les conditions de vie et de travail des enseignants.

La rencontre s’est achevée sur une note de satisfaction générale, traduisant l’engagement collectif à poursuivre les réformes éducatives dans un esprit d’équité, de performance et de continuité.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Candidatures retenues pour le test de recrutement de 250 assistants de (…)


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère du travail et de la fonction publique a publié la liste (…)
Lire la suite

Le Bénin met le numérique au cœur de l’alphabétisation


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, (…)
Lire la suite

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral (…)


6 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le pari (…)
Lire la suite

Des apprenants en stage dans les hôtels de haut standing


28 août 2025 par Marc Mensah
La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation (…)
Lire la suite

Les attestations de BAC distribuées dès le 8 septembre


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La distribution des attestations de BAC, session de juin 2025 se fera (…)
Lire la suite

Les dates clés de l’année scolaire 2025-2026


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement à travers le ministère des enseignements maternel et (…)
Lire la suite

Plus de 50 conseillers pédagogiques déployés


22 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministère des enseignements maternel et primaire à travers une note (…)
Lire la suite

Les enseignants du primaire en Journée pédagogique le 10 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Journée Pédagogique de pré-rentrée pour le compte de l’année (…)
Lire la suite

Lancement du concours d’entrée dans les Écoles Normales Supérieures


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Voici le Guide d’orientation des nouveaux bacheliers


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

La distribution des attestations de BAC 2025 démarre samedi


7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les candidats admis à l’examen du Baccalauréat session de juin 2025, (…)
Lire la suite

Voici le programme de la tournée nationale d’orientation des Bacheliers


6 août 2025 par Marc Mensah
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Les inscriptions à titre payant dans les lycées techniques et à l’EFMS (…)


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les élèves qui désirent s’inscrire à titre payant dans tes Lycées (…)
Lire la suite

12 nouveaux curricula de formation Diplôme de Technicien aux métiers


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A partir de la rentrée académique 2025-2026, 12 nouveaux curricula de (…)
Lire la suite

Le gouvernement appuie la formation de deux étudiants béninois


30 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux étudiants béninois admis à l’Ecole polytechnique de Paris seront (…)
Lire la suite

Voici les meilleurs au BAC 2025 par série


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le taux de réussite au Baccalauréat session de juin 2025 est de 73,02 % (…)
Lire la suite

77 établissements avec 100% au BAC


25 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Soixante-dix-sept (77) établissements ont enregistré un taux de 100% à (…)
Lire la suite

Près de 44% d’admis après une première session lamentable


25 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après une session normale marquée par un taux de réussite extrêmement (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires