Plus de 1,5 milliard FCFA déjà débloqués pour les écoles

À quelques jours de la rentrée des classes, le gouvernement a réuni, ce mardi 9 septembre 2025, à Cotonou, les principaux acteurs du système éducatif. La session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives a été entièrement consacrée aux préparatifs de l’année scolaire et universitaire 2025-2026.

Dans la salle des fêtes des Tours Administratives, ministres, cadres de l’administration, représentants du patronat et des syndicats ont échangé sur les dispositifs mis en place pour garantir une reprise sereine, efficace et inclusive.

« L’éducation est le levier par lequel s’opère la transformation sociale, économique et culturelle », a rappelé le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, tout en soulignant les défis : conditions de travail des enseignants, adaptation des programmes aux réalités du marché de l’emploi, amélioration des infrastructures, intégration du numérique et réduction des inégalités, notamment pour les filles et les enfants défavorisés.

Plusieurs mesures ont été annoncées. Une avance de trésorerie de plus d’1,5 milliard de FCFA est déjà disponible pour soutenir le fonctionnement des établissements au premier trimestre.

Les primes de rentrée des enseignants et les prestations des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) seront versées entre le 20 et le 25 septembre.

Les discussions avec les partenaires sociaux se sont déroulées dans un climat jugé constructif. Elles ont permis de faire remonter de nouvelles préoccupations en vue d’améliorer durablement les conditions de vie et de travail des enseignants.

La rencontre s’est achevée sur une note de satisfaction générale, traduisant l’engagement collectif à poursuivre les réformes éducatives dans un esprit d’équité, de performance et de continuité.

10 septembre 2025