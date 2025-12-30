mardi, 30 décembre 2025 -

Lutte contre la pollution sonore en période de fête de fin d’année

Plus d’une tonne de pétards saisie en décembre 2025




La Police républicaine est déterminée à lutter contre le bruit sous toutes ses formes en cette période de fête de fin d’année marquée principalement par l’utilisation abusive de pétards et appareils de sonorisation.

L’utilisation de pétards et autres artifices de détonation est interdite au Bénin. En cette période de fêtes de fin d’année, la Police républicaine dans le cadre de ses interventions a procédé à la saisie d’une importante quantité. Plus d’une tonne de pétards et autres artifices de détonation ont été saisies pendant ce mois de décembre, a informé le porte-parole de la Police républicaine. Il a annoncé un déploiement spécial dans les quartiers, dans les rues pour veiller à la non utilisation de pétards pendant les fêtes. Les victimes, a-t-il poursuivi, peuvent directement appeler le 117, le numéro vert où leurs plaintes seront reçues et traitées dans l’anonymat et avec célérité.
Selon Eric Yerima, les pétards constituent une source de pollution sonore qui porte atteinte à la santé et à la quiétude de la population et les utilisateurs devraient savoir raison garder dans leur utilisation. « Fêter, cela peut se faire dans la quiétude. Cela peut se faire en respectant le voisinage. Cela y va de la quiétude de tous. Cela y va pour le bien-être physique, mental de tous », a-t-il confié avant d’évoquer les appareils de sonorisation qui constituent également une autre source de pollution sonore. Déjà, 50 promoteurs de bars ont été verbalisés, et 17 autres présentés au procureur de la République au cours de ce mois de décembre, selon la police.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




