mercredi, 17 septembre 2025

Lutte contre les stupéfiants

Plus d’une tonne de chanvre indien saisie à Savè

Quatre personnes arrêtées




La Police républicaine a procédé à la saisie d’une importante quantité de chanvre indien à Igbodja, une localité de la commune de Savè, dans le département des Collines.

Suite à la découverte d’un champ de chanvre indien à Igbodja, la Police a ouvert une enquête. La production estimée à plus d’une tonne a été saisie, et les 4 personnes soupçonnées d’être impliquées dans la culture et l’exploitation du champ arrêtés. Désormais aux mains de la Police, les mis en cause seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le gouvernement autorise le recrutement de 715 policiers


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus (…)
Lire la suite

Un réparateur de téléphones écope 18 mois de prison


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un technicien en téléphonie mobile a été condamné, vendredi 12 (…)
Lire la suite

Un conducteur de tricycle condamné à 3 mois de prison pour outrage à la (…)


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

18 personnes arrêtées pour avoir fait leurs besoins en pleine rue


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Dix-huit (18) personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre (…)
Lire la suite

Des responsables de la SBEE en prison pour abus de fonction


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs cadres de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) (…)
Lire la suite

L’armée repousse une attaque à Kalalé


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque de (…)
Lire la suite

511 kg de chanvre indien saisis à Sèmè-Podji


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une (…)
Lire la suite

Une RAV4 abandonnée avec 61 kg de chanvre indien


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une patrouille de police a intercepté, mercredi 3 septembre, un (…)
Lire la suite

358 rangers intègrent le corps des gardes forestiers


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Plusieurs ghettos démantelés sur la berge de Dantokpa


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une opération d’envergure menée ce mardi 2 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Deux hommes d’affaires déposés en prison


30 août 2025 par Marc Mensah
Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 (…)
Lire la suite

1,5 million FCFA de faux billets saisis à Nikki


29 août 2025 par Marc Mensah
Une opération de la Police républicaine a permis l’interpellation de (…)
Lire la suite

Un commissariat de Police installé à Oké-Owo


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le village de Oké-Owo, situé dans la commune de Savè, département des (…)
Lire la suite

Le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié arrêté


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié Adovié (…)
Lire la suite

Un mort et un rescapé à Wodo


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un véhicule 4x4 a chuté dans les eaux sous le pont de Wodo, commune de (…)
Lire la suite

Deux présumés voleurs arrêtés, des motos saisies à Alédjo


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Alédjo, dans la (…)
Lire la suite




