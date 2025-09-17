Plus d’une tonne de chanvre indien saisie à Savè

La Police républicaine a procédé à la saisie d’une importante quantité de chanvre indien à Igbodja, une localité de la commune de Savè, dans le département des Collines.

Suite à la découverte d’un champ de chanvre indien à Igbodja, la Police a ouvert une enquête. La production estimée à plus d’une tonne a été saisie, et les 4 personnes soupçonnées d’être impliquées dans la culture et l’exploitation du champ arrêtés. Désormais aux mains de la Police, les mis en cause seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

17 septembre 2025 par ,