Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés

Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour l’accueil des blessés, à la suite des pluies orageuses exceptionnelles qui se sont abattues sur la province, dimanche 14 décembre 2025.

Le directeur de l’hôpital Mohammed V de Safi a expliqué dans une déclaration à la presse, que le plan d’urgence comprend la mobilisation de personnels médical et administratif, ainsi que la mise à disposition des ressources humaines et logistiques nécessaires. Khalid Iazza a précisé que l’établissement a mobilisé 50 lits dédiés à ces cas, avec la possibilité d’élargir la capacité d’accueil à d’autres services en cas de besoin. Tous les équipements nécessaires sont disponibles, a-t-il affirmé. Il s’agit d’un scanner, des appareils de radiologie, d’échographie et d’analyses médicales, des couvertures et autres moyens logistiques.

Pour renforcer le plan d’urgence, du personnel complémentaire a été rappelé dont cinq médecins du service des urgences, deux médecins anesthésistes, un médecin en chirurgie orthopédique et un médecin en neurochirurgie.

Les services des urgences ont accueilli dimanche, une soixantaine de blessés, dont deux admis en réanimation. Selon M. Iazza, 18 autres blessés souffrant d’une hypothermie sévère ont été hospitalisés et leur état de santé est stable.

Aux dernières nouvelles, de nombreux blessés qui ont recouvré la santé ont regagné leurs domiciles. Cinq autres poursuivent leur traitement, en plus de deux patients en réanimation dont l’état est stable et qui devraient quitter le service dans les prochaines heures.

La situation est sous contrôle grâce à l’état de préparation et à la mobilisation de l’hôpital, ce qui a permis de fournir toutes les formes de soins de santé nécessaires aux patients, a conclu M. Iazza.

