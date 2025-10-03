vendredi, 3 octobre 2025 -

1043 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Placez vos paris sur les meilleurs matchs du week-end européen !




Meilleur site de paris sportif international 1xBet vous présente les matchs les plus attrayants du week-end sur lesquels vous pouvez placer des paris gagnants ! Mais n’oubliez pas que même les rivalités les plus colorées ne doivent pas enfreindre les principes du jeu responsable.

Chelsea vs Liverpool, le 4 octobre

À l’automne, Chelsea est devenu trop vulnérable, en raison de la pression subie par l’équipe lors du principal tournoi des clubs de l’été. Le trophée n’a pas protégé les joueurs des blessures, et l’absence de Cole Palmer et de Levi Colville est devenue un sérieux problème. En conséquence, les Londoniens restent sur trois matches consécutifs sans victoire en Premier League.

Liverpool, de son côté, a longtemps arraché les points nécessaires dans les dernières minutes, mais même cette machine connaît parfois des ratés. Les Reds se sont inclinés face à Crystal Palace (1-2), puis sont repartis d’Istanbul sans le moindre point après leur match de Ligue des champions contre Galatasaray (0-1). L’adaptation des recrues coûteuses ne progresse pas aussi vite qu’Arne Slot l’aurait souhaité.

Cotes : V1 - 2,983, X - 3,935, V2 - 2,347

Real vs Villarreal, le 4 octobre

Le Real a remporté 8 de ses 9 matchs cette saison, mais ce ne sont pas les victoires contre les outsiders qui retiennent l’attention. Tout le monde parle du derby perdu face à l’Atlético (2-5). Un seul faux pas de Xabi Alonso a attiré plus de regards que toutes ses victoires. Le Real saura-t-il montrer un jeu convaincant face à un adversaire solide, ou n’est-il qu’une machine à écraser les plus faibles ?

Marcelino, entraîneur de Villarreal, surpasse Alonso en expérience. El Submarino Amarillo est capable de jouer un football offensif comme de miser sur les contres. Cette équipe vient clairement pour gagner et n’arrive pas à Madrid en victime résignée.

Cotes : V1 - 1,507, X - 5,28, V2 - 6,15

Juventus vs Milan, le 5 octobre

La Juventus, sous la houlette d’Igor Tudor, joue le rôle d’un jeune tigre. L’équipe s’éloigne de l’image traditionnelle du grand pragmatique et fait honneur à son surnom en pratiquant un football de jeunesse, où les erreurs abondent, mais où le désir de jouer avec éclat est encore plus fort. C’est pourquoi les matchs de la Juve se terminent de plus en plus souvent sur des scores spectaculaires comme 4-4 ou 4-3.

Le Milan est porté par Max Allegri sur le banc et Luka Modrić sur le terrain – deux tigres qui gardent une immense envie de gagner. Ce duo de géants peut commettre des erreurs, mais les 12 points obtenus en 5 journées prouvent qu’ils veulent conquérir un nouveau titre de champion.

Cotes : V1 - 2,741, X - 3,315, V2 - 2,865

Lille vs Paris Saint-Germain, le 5 octobre

Pendant l’intersaison, Lille a vendu plusieurs de ses leaders, mais ce club a l’habitude de trouver des remplaçants et de faire progresser ses joueurs. Les deux dernières journées de Ligue se sont soldées par deux défaites sur un score cumulé de 0-4, mais les Dogues sont prêts à panser leurs plaies et à offrir une performance digne face au champion.

Le Paris Saint-Germain, partenaire officiel de 1xBet, fait des miracles de résilience. Un grand nombre de blessés a conduit à la défaite contre Marseille (0-1), mais l’entraîneur Luis Enrique s’est adapté aux problèmes et a trouvé un moyen de battre Barcelone (2-1) à l’extérieur.

Cotes : V1 - 4,56, X - 4,25, V2 - 1,783

La cote la plus favorable pour ses clients est offerte par 1xBet – meilleur site de paris sportif international ! Nous sommes sûrs que notre aperçu vous aidera à trouver des informations importantes sur les équipes dans les principaux matchs de la semaine. Faites des paris gagnants et n’oubliez pas les principes du jeu responsable !

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




L’étoile montante du football féminin récompensée


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La pépite béninoise du football féminin Yènido Romaine Gandonou vient (…)
Lire la suite

Le Maroc simplifie les procédures de visas aux supporters


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc se prépare à accueillir la 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Bénin prend la tête du Groupe C


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La FIFA a infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un (…)
Lire la suite

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le footballeur international français Ousmane Dembelé est le grand (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, (…)
Lire la suite

Les meilleurs athlètes reçoivent 25 millions FCFA en bourses d’études


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de la Ligue Nationale Scolaire a été clôturée, (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra


15 septembre 2025 par La Rédaction
Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et (…)
Lire la suite

A J-100, le Maroc est prêt !


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur Lesotho 4-0


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu la sélection nationale du Lesotho par (…)
Lire la suite

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Lire la suite

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Lire la suite

Un stade départemental de type omnisports pour Parakou


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Parakou, dans le département de Borgou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 en stage de préparation à Missérété


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Amazones U20 affronteront la Guinée le 19 septembre prochain dans (…)
Lire la suite

« Il faut absolument prendre les six points » (Saturnin Allagbé)


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin enchainent les séances d’entrainement en Côte (…)
Lire la suite

Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde (…)
Lire la suite

La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, (…)
Lire la suite

Le Bénin à Maryland Cycling Classic aux Etats-Unis


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’équipe nationale féminine de cyclisme du Bénin sera présente à la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires