Pistolet automatique et chanvre indien découverts dans les bagages d’un voyageur

La Police a procédé à l’interpellation de deux voyageurs, mercredi 13 août 2025, après la découverte d’un colis suspect dans leurs bagages à la gare routière d’une compagnie de voyage à Cotonou. Le colis incriminé contenait plusieurs objets prohibés dont un pistolet automatique et du chanvre indien.

Deux voyageurs de nationalité béninoise dans les mailles de la Police. En provenance d’Adjarra, les mis en cause s’apprêtaient pour se rendre dans la capitale d’un pays de l’hinterland avec dix (10) colis contenant divers articles et effets vestimentaires. Mais l’un des colis a suscité des doutes auprès de la compagnie de voyage qui devrait les transporter. La Police aussitôt alertée, s’est dépêchée sur les lieux pour les constats et procédé à la fouille qui a permis de découvrir les objets ci-après : un pistolet automatique de marque CAL 9, quatre (04) emballages de chanvre indien, deux broyeurs de chanvre indien, et trois emballages en papier griffé WE TOP, destinés à emballer le chanvre indien en vue de sa commercialisation.

Les deux suspects selon la Police, ont été conduits à leur domicile à Adjarra pour une perquisition qui s’est révélé « infructueuse ».

En garde à vue depuis leur interpellation, les deux voyageurs seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.

Leur interpellation a été possible grâce à la vigilance des agents de la compagnie de transport autrefois sensibilisés sur la fouille des colis et à la coproduction de sécurité, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites transnationaux.

18 août 2025