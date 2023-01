Pièces permettant de justifier l’identité dimanche

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP), Alassane Seidou a rendu publique une liste de pièces permettant de justifier l’identité lors du vote du dimanche 8 janvier. C’est à travers l’Arrêté ministériel Année 2022 N°158/MISP/DC/SGM/SA/112SGG22 du mardi 25 octobre 2022.

Dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, les pièces permettant de justifier de l’identité au moment du vote sont les suivantes :

– Carte nationale d’identité en cours de validité ou non ;

– Carte d’identité biométrique ;

– Passeport en cours de validité ou non ;

– Permis de conduire ;

– Carte d’identité professionnelle ;

– Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ;

– Certificat du Numéro Personnel d’Identification / Certificat fiD ;

– Certificat d’Identification Personnelle en cours de validité ou non ;

– Carte d’étudiant ;

– Carte d’identité scolaire ;

– Carte de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) ;

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

7 janvier 2023 par ,