Phoenix remporte Moov Africa Cup 2023

Le tournoi interne de football organisé par Moov Africa en collaboration avec Blue Diamond a pris fin, samedi 4 février 2023, avec la grande finale qui a connu le sacre de l’équipe de Phoenix.

2-1. C’est le score du match qui a opposé l’équipe de Phoenix et celle de Fox, samedi 4 février 2023, dans le cadre du tournoi interne initié par le réseau de communication mobile Moov Africa en collaboration avec Blue Diamond.

Le tournoi rassemble le personnel autour d’une activité de réjouissance dans le but d’instaurer la complicité, l’acceptation, le dialogue et le respect mutuel.

Démarrée depuis le 7 janvier 2023, la compétition a mis aux prises les équipes Phoenix, Fox, Agbonnon, El Phénoméno, Warriors et Winners. Des équipes qui ont été félicitées pour leur participation par Marie-Claude Déguénon, Directrice de l’administration et des ressources humaines (Darh).

Heureux d’avoir pris part à Moov Africa Cup, édition 2023, le capitaine de l’équipe de Fox et celui de Phoenix ont souhaité que le tournoi soit réédité chaque année. « C’est une très bonne initiative. Ça nous a permis de sortir des bureaux et de nous galvaniser, d’être un peu loin des ordinateurs. Je souhaite que ça se répète pour de déstresser de temps en temps », a déclaré Judicaël Togbé, capitaine de Fox.

M. M.

6 février 2023 par ,