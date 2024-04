Phase 2 des travaux d’alimentation en énergie électrique

La 2e phase des travaux d’alimentation en énergie électrique de la route des pêches sera bientôt enclenchée. La décision a été prise, ce mercredi 3 avril 2024, en Conseil des ministres.

Le gouvernement béninois a décidé de lancer la 2e phase des travaux d’alimentation en énergie électrique de la route des pêches. C’est dans le but « de satisfaire les besoins en énergie électrique des populations environnantes ainsi que des infrastructures hôtelières et touristiques qui s’installent ». Cette 2e phase concerne le tronçon Adounko-Avlékété-Ouidah-Gakpé. La 1re phase exécutée a pris en compte Fidjrossè et Togbin.

Pour la 2e phase, les travaux à réaliser intègrent la construction du poste blindé à Avlékété et d’une ligne souterraine Adounko-Avlékété-Ouidah ; la construction d’un poste classique à Ouidah et d’une ligne aérienne double terne Gakpé-Ouidah, l’extension du poste classique de Gakpé. A cela s’ajoutent l’extension et la densification des réseaux de distribution haute et basse tension desservant les édifices et la population des zones concernées, avec notamment la fourniture et la pose de 10.000 kits de branchement.

En vue de leur exécution diligente et dans de brefs délais, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des groupes ayant des références et qualifications solides.

A.A.A

3 avril 2024 par ,