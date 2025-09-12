vendredi, 12 septembre 2025 -

Rentrée scolaire 2025-2026

Peu d’affluence devant les stands de fournitures à Cotonou




A quelques jours de la rentrée 2025-2026, les revendeurs d’articles scolaires se plaignent de la mévente à Cotonou.

Depuis le mois d’Août, les stands de vente de fournitures scolaires se sont multipliés à Cotonou. A quelques jours de la rentrée des classes, les gérants de ces stands accueillent à compte-goutte les parents d’élèves. « C’est désert, pratiquement rien. Les parents ne sortent pas et la raison, on ne saurait le dire ! (…) Nous nous sommes installés ici pour qu’ils puissent avoir tout ce dont, ils ont besoin pour la rentrée de leurs enfants, mais on ne les voit pas. », a confié Jeanne Douty, exposante à la Place Bicentenaire à Cotonou.

Sur d’autres stands de la ville, les marchands gardent espoir pour une dernière grande affluence avant la rentrée prévue ce lundi 15 septembre 2025. « Au début, les parents ne sortaient pas énormément, mais comme la rentrée est proche maintenant, la vente a un peu changé, on vend plus fréquemment. », informe Frida Chogbé, cheffe stand à Sainte Rita.

Des articles scolaires

Les quelques parents rencontrés sur les stands essaient d’acheter le nécessaire pour la rentrée de leurs enfants. « On s’assure que les enfants aient les fournitures avant la rentrée. Dans les écoles primaires, on exige de plus en plus, la totalité des fournitures. C’est quand même un peu compliqué parce qu’avant, on permettait quand même aux parents de pouvoir progressivement acheter les fournitures. », a affirmé une mère de famille sous anonymat. A l’en croire, l’absence des parents sur les lieux de vente pourrait se justifier par la situation économique. « Très honnêtement, la situation financière de nombreux parents est critique. Tout le monde en parle. (…) C’est vraiment au dernier moment que certains parents trouvent les moyens pour faire les dernières courses. », a-t-elle ajouté.

Fallone Adilehou, parent d’élève, a pu acheter quelques fournitures pour sa fille sur un stand à Saint-Michel. « J’ai pris un sac, des livres et d’autres articles sur la liste de fournitures. (…) Les prix sont abordables. », a-t-elle déclaré.

Stand de fournitures scolaires à Sainte Rita

Les gérants des stands de fournitures scolaires lancent un appel à l’endroit des parents d’élèves. « Quelles que soient les difficultés, je demande aux parents de sortir pour acheter ce dont les enfants ont besoin pour leur rentrée. (…) On fait des prix très abordables qui conviennent à la situation actuelle. », rassure l’exposante Jeanne Douty. Elle demande aussi aux autorités béninoises d’envisager la mise en place d’un site dédié à leur activité de vente occasionnelle de fournitures scolaires pour les prochaines années.

Amadou Maazatou (Stag)

12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




