Perturbations sur le réseau électrique à Abomey Calavi et Ouidah ce mardi

La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) annonce des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique ce mardi 07 mars 2023 dans plusieurs localités d’Abomey-Calavi et de Ouidah. C’est à travers un communiqué rendu public ce lundi 6 mars 2023.

Des travaux d’entretien du réseau électrique dans le département de l’Atlantique entre 11 heures et 15 heures ce mardi 7 mars 2023. Des localités des communes d’Abomey-Calavi et de Ouidah pourraient connaître des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique.

A Abomey-Calavi, les zones concernées sont : Womey, Tankpé, Maria-Gléta, Alégléta, Yemandjro ; Womey-Sodo et environs.

Dans la commune de Ouidah, il y a les localités Ahozon, Péage, Ouèssè, Kpovié, Pahou, Soglocodji et environs.

« Nous mettons tout en œuvre pour limiter la durée de ces perturbations », rassure la direction de la SBEE.

Akpédjé Ayosso

