Peng Jing Tao et les médias revisitent les 13 accords sino-béninois

Les retombées de la visite d’Etat effectuée en Chine du 31 août au 03 septembre 2023 par le président Patrice Talon et des ministres béninois ont été présentées aux journalistes. La séance s’est déroulée le mardi 19 septembre 2023 à l’ambassade de Chine à Cotonou dans le cadre de la rencontre cyclique ‘’Les mardis de la Chine’’ initiée par le Réseau Médias de la coopération sino-béninoise.

Cérémonie d’accueil, séance d’échanges entre Xi Jinping et Patrice Talon, signature de 13 documents de coopération bilatérale, visite… Une vidéo récapitulative a présenté, mardi 19 septembre 2023, la récente visite d’Etat officielle du président béninois Patrice Talon en Chine du 31 août au 03 septembre 2023 en compagnie d’une délégation.

La séance s’est déroulée à l’ambassade de Chine à Cotonou dans le cadre de la rencontre cyclique ‘’Les mardis de la Chine’’ initiée par le Réseau Médias de la coopération sino-béninoise.

L’initiative soutenue par SEM Peng Jing Tao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, entend être un « creuset d’échanges et de partage sur les impacts du renforcement de la coopération entre la Chine et notre pays le Bénin », selon Saturnin Hounkpè, président du Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise.

Occasion pour Saturnin Hounkpè de rappeler les accords de coopération signés entre les deux pays lors de la visite du Chef de l’Etat Patrice Talon en Chine. Il s’agit de : Plan de coopération triennal (2023-2026) dans des domaines clés ; la Lettre d’intention sur l’accélération conjointe de la préparation du plan de coopération sur « la Ceinture et la Route » ; le Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la gestion du stockage et de la réduction des pertes post-production des céréales ; le Mémorandum d’entente sur les échanges et la coopération dans le domaine du développement économique ; le Mémorandum d’entente relatif à la création du Groupe de travail sur l’investissement et la coopération économique ; le Mémorandum d’entente relatif à la promotion de la coopération en matière d’investissement dans le domaine du développement vert ; le Mémorandum d’entente relatif au renforcement de la coopération en matière d’investissement dans l’économie numérique ; l’Accord de coopération économique et technique ; le Mémorandum d’entente relatif au renforcement de la coopération pour le développement et sur la promotion de la mise en œuvre de l’Initiative pour le Développement mondial ; l’accord relatif à la communication et à l’information ; l’accord entre China Media Group et l’ORTB ; l’accord relatif au projet de l’opération de cataracte au Bénin en 2023 intitulé « Marche vers la Lumière » et le Protocole relatif à l’exportation d’ananas frais du Bénin vers la Chine.

« Avec ces différents accords signés, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le Bénin en termes de solidification, consolidation, unification, raffermissement, diversification avec pour corollaire la construction d’une communauté d’avenir partagé entre la Chine et le Bénin », s’est réjoui le président du Réseau Médias pour la coopération sino-béninoise.

2 des accords déjà en bonne voie…

SEM. Peng Jingtao, Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin a mis l’accent spécialement sur deux des treize documents de coopération signés à l’issue de la visite d’Etat du président Talon en Chine. Il s’agit du Protocole relatif à l’exportation d’ananas frais du Bénin vers la Chine, un projet qui a nécessité 3 ans de travail entre les deux pays. « Nous espérons après la signature de cet accord, que l’année prochaine, les Chinois auront la chance de pouvoir goûter l’ananas ‘’pain de sucre’’ du Bénin’’ », a souhaité l’Ambassadeur.

Le chef de la diplomatie chinoise a dit espérer que le chiffre d’exportation ainsi que les revenus des agriculteurs augmentent grâce à la signature du Protocole relatif à l’exportation d’ananas frais du Bénin vers la Chine. A l’en croire, les 1,4 milliards d’habitants de la Chine sont impatients de consommer l’ananas du Bénin.

Dans le cadre de ce protocole, l’ananas ‘’pain de sucre’’ sera l’un des produits phare en exposition en Chine. « Au mois de novembre, on va organiser l’unique Foire internationale d’importation à Shanghai. Le Ministère de l’industrie et du commerce du Bénin est en train de préparer la participation béninoise à cette Foire », a confié Peng Jingtao.

En ce qui concerne l’accord relatif au projet « Marche vers la Lumière », la Chine va envoyer un groupe d’experts ophtalmologistes au Bénin pour des opérations gratuites à 200 patients atteints de cataracte. Ce sera au mois de novembre prochain à Lokossa, selon l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin.

Le diplomate a donné ses impressions sur la visite d’Etat du président Patrice Talon en Chine et sur l’exemption de visa aux ressortissants chinois qui désirent investir au Bénin. La visite s’est déroulée selon quatre principes de la diplomatie chinoise (sincérité- résultats effectifs- amitié et bonne foi).

La visite a permis de renforcer la compréhension sur le Bénin.

Concernant la suppression de visa, Peng Peng Jingtao a fait savoir que « cette politique démontre la sincérité et aussi l’audace du Bénin de faire mieux que les autres pays pour attirer les investisseurs ». A l’en croire, cela encourage les investisseurs chinois.

La deuxième édition du concours ‘’Meilleures productions de presse’’ lancé sur le thème ‘’Mon regard sur la Chine’’ a été rappelée au cours de la rencontre ainsi que les conditions de participation. Les œuvres doivent être diffusées entre le 13 septembre et le 31 octobre 2023.

Les meilleures productions seront récompensées lors d’une soirée de remise de prix.

Marc MENSAH

20 septembre 2023 par ,