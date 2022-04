L’Agence des Services et Systèmes d’Informations (ASSI) a un Directeur intérimaire à la suite de la démission de Serge Adjovi le mardi 05 avril 2022. Aristide Adjinacou est le (...)

Le directeur de l’Office du Baccalauréat Alphonse da-Silva a rendu public le programme de validation par département des listes de surveillance et de correction. Selon le (...)

Ils ont déjà obtenu de leurs électeurs, quatre ou cinq mandats de député à l’Assemblée nationale ; ils connaissent tous les coins, et recoins de l’hémicycle ; mais ces (...)

7 avril 2022 par

7 avril 2022 par

7 avril 2022 par

7 avril 2022 par

7 avril 2022 par

6 avril 2022 par

6 avril 2022 par

6 avril 2022 par

6 avril 2022 par

6 avril 2022 par

Comme prévu, les frais de ramassage des ordures ne seront plus greffés (...)Une dizaine de personnes comparaissent, ce jeudi 7 avril 2022, devant (...)Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) invite les (...)La Direction générale des impôts (DGI) rappelle à travers la note (...)Les performances exceptionnelles du Programme d’Appui à l’entrepreneuriat (...)La Délégation de l’Union Européenne au Bénin organise le concours de photos (...)Les maires de six communes invités à Cotonou, ce jeudi 06 avril, pour le (...)Le gouvernement béninois a adopté en Conseil des ministres ce mercredi (...)Les personnes en situation de mendicité seront bientôt relogées. En (...)Les producteurs agricoles peuvent désormais emblaver de grandes (...)