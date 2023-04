Paul Kagamé prêt à collaborer avec ceux qui croient en l’innovation

Le Président rwandais Paul Kagamé a pris part ce samedi 15 avril 2023, au lancement de la plateforme " SèmèCityStories".

Paul Kagamé à Sèmè City, la cité internationale de l’innovation et du savoir. Il a assisté au lancement de la plateforme SèmèCityStories". Il s’agit d’une plateforme d’échange et d’expériences ayant pour but de promouvoir les jeunes talents africains.

« Nous sommes prêts à collaborer avec des partenaires qui croient en l’innovation Made in Africa comme moteur du développement économique et social sur le continent », a déclaré Paul Kagamé.

Le Président de la République du Rwanda, a effectué, ces deux derniers jours, une visite d’État au Bénin, à l’invitation du Président Patrice Talon.

