Paul Hounkpè et son colistier investis le 11 octobre prochain

Après la mouvance présidentielle, les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) s’apprêtent à présenter officiellement leur duo de candidat. La cérémonie officielle d’investiture est prévue pour samedi 11 octobre 2025 à Cotonou.

Les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) vont procéder à l’investiture officielle de leur duo de candidat à la magistrature suprême le 11 octobre 2025. Paul Hounkpè, ancien ministre et ex-chef de file de l’opposition, et son colistier, seront officiellement présentés au public comme candidats de cette formation politique de l’opposition à la présidentielle de 2026 au Bénin.

La cérémonie d’investiture, selon nos sources, aura lieu à Cotonou en présence des militants, sympathisants et cadres du parti venus de toutes les régions du pays.

Marina HOUENOU (Stag)

6 octobre 2025 par ,