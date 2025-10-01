Paul Hounkpè, candidat des FCBE pour la présidentielle 2026

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ont déjà leur candidat à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La formation politique d’opposition au régime du président Patrice Talon a porté son choix sur Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti.

Un premier challenger pour Romuald Wadagni, candidat des partis de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti FCBE, va porter les couleurs des cauris à cette élection très attendue des Béninois. Il a été désigné au terme d’une réunion des responsables du parti ce mercredi 1er octobre 2025.

La réunion qui a conduit à la désignation de Paul Hounkpè au poste de candidat à présidence de la République n’a pas statué sur le choix de son colistier. Selon nos sources, le nom de ce dernier sera dévoilé d’ici à lundi 6 octobre prochain.

Selon Judicaël Hounwanou, chargé de communication des FCBE, la désignation de Paul Hounkpè a été validée à l’unanimité par les organes compétents du parti. Par rapport aux parrainages du candidat, le parti assure avoir sécurisé les soutiens nécessaires, grâce à des accords de gouvernance conclus avec des partis représentés à l’Assemblée nationale. « Le parrainage ne pose plus de problème au niveau des FCBE », a assuré le chargé de communication du parti.

La cérémonie d’investiture du duo candidats des FCBE pour présidentielle 2026 selon des sources proches du parti, est prévue pour le 11 octobre prochain.

Candidat malheureux à la présidentielle de 2021 en tant que colistier de Alassane Soumanou, Paul Hounkpè va briguer cette fois-ci la magistrature suprême. L’ancien maire de Bopa (Mono), qui aspire au fauteuil présidentiel, est fut ministre de l’ex chef de l’Etat Thomas Boni Yayi, actuel président du parti de l’opposition Les Démocrates. Ce dernier parti n’a pas encore désigné son duo de candidats pour le scrutin du 12 avril 2026.

Selon le calendrier élection, le dépôt des dossiers de candidature à la Cena pour ce scrutin se déroule entre le 10 et le 14 octobre prochain.

